Кулеба открыл в Люблине памятник священнику УГКЦ, погибшему в нацистском концлагере

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в торжественной церемонии открытия в Люблине памятника священнику Украинской греко-католической церкви Омеляну Ковчу, погибшему в концлагере Майданек.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

"Эта память является важным уроком человечности. Для МИД Украины было делом чести присоединиться к этому проекту и стать его частью. Фигура Омеляна Ковча - монументальная для украинского государства. О ней должен знать весь мир", - заявил министр.

Блаженный священномученик отец Омелян Ковч (1884-1944) - украинский греко-католический священник-миссионер, исповедник, капеллан Украинской Галицкой Армии.

Во время немецкой оккупации Галичины пытался спасти евреев от уничтожения: крестил их и выдавал им метрики о крещении, несмотря на очевидный риск расправы со стороны нацистской оккупационной администрации. Всего выдал более 600 таких свидетельств.

Обратился с письмом к Гитлеру, в котором осуждал массовые убийства евреев и требовал разрешения посещать евреев в гетто.

За эти действия 30 декабря 1942 года был арестован гестапо и брошен во львовскую тюрьму на Лонцкого, а в августе 1943 года переведен в концлагерь Майданек, где тайно продолжал свою священническую деятельность.