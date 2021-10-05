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США закликали Грузію до справедливого поводження з Саакашвілі

Вівторок, 5 жовтня 2021, 09:26

У Держдепартаменті США заявили, що стежать за ситуацією довкола затримання Міхеїла Саакашвілі і закликали грузинську владу забезпечити справедливе поводження з ним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив речник Держдепу Нед Прайс.

" Ми знаємо про затримання пана Саакашвілі і дуже уважно стежимо за розвитком подій" - зазначив він.

"Ми закликаємо грузинську владу забезпечити справедливе поводження з Саакашвілі відповідно до законодавства Грузії та міжнародних зобов’язань та її зобов’язань щодо прав людини.

Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня.

Він продовжує голодування і, швидше за все, відмовиться від його видачі Україні.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

За даними прокуратури Грузії, після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

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Грузія США
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