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США призвали Грузию к справедливому обращению с Саакашвили

Вторник, 5 октября 2021, 09:26

В Госдепартаменте США заявили, что следят за ситуацией вокруг задержания Михеила Саакашвили, и призвали грузинские власти обеспечить справедливое обращение с ним.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы знаем о задержании господина Саакашвили и очень внимательно следим за развитием событий", - отметил он.

"Мы призываем грузинские власти обеспечить справедливое обращение с Саакашвили в соответствии с законодательством Грузии и международными обязательствами и ее обязательствами по правам человека".

Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября.

Он продолжает голодовку и, скорее всего, откажется от выдачи Украине.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в стране 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

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