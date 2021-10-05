США призвали Грузию к справедливому обращению с Саакашвили

В Госдепартаменте США заявили, что следят за ситуацией вокруг задержания Михеила Саакашвили, и призвали грузинские власти обеспечить справедливое обращение с ним.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы знаем о задержании господина Саакашвили и очень внимательно следим за развитием событий", - отметил он.

"Мы призываем грузинские власти обеспечить справедливое обращение с Саакашвили в соответствии с законодательством Грузии и международными обязательствами и ее обязательствами по правам человека".

Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября.

Он продолжает голодовку и, скорее всего, откажется от выдачи Украине.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в стране 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

Читайте также: Спасти Саакашвили: может ли Украина вытащить политика из грузинской тюрьмы