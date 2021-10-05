Троє гвардійців Папи Римського вирішили звільнитись, але не щепитись від COVID-19

Троє членів Швейцарської гвардії Ватикану, елітного корпусу, який охороняє Папу Римського, вирішили піти у відставку, але не робити щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після впровадження Святим Престолом нових заходів щодо COVID-19 троє швейцарських охоронців звільнились з роботи на "добровільних" засадах, заявив представник корпусу. Ще троє новобранців, досі не щеплених, вирішили зробити щеплення, але були тимчасово відсторонені до повної вакцинації.

З 1 жовтня для в’їзду до Ватикану потрібно довідку про стан здоров’я, що засвідчує імунітет до COVID-19.

Так званий Green Pass - спочатку задуманий для полегшення подорожей між країнами Європейського Союзу - показує, що хтось був вакцинований, отримав негативний тест або нещодавно одужав від коронавірусу.

Однак від Швейцарської гвардії, яка разом з ватиканською жандармерією щодня працює неподалік від Папи, потрібно надати доказ повної вакцинації, самого негативного тесту недостатньо.

Майже всі охоронці - самотні чоловіки, які живуть у казармах біля брами Ватикану. Командири та одружені гвардійці мешкають в окремих квартирах. Усі члени гвардії мають швейцарське громадянство.

Чотири з них у жовтні минулого року отримали позитивний результат тесту на COVID-19.