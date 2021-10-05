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Укр / Рус

Трое гвардейцев Папы Римского решили уволиться, чтобы не прививаться от COVID-19

Вторник, 5 октября 2021, 10:58

Трое служащих Швейцарской гвардии Ватикана, элитного корпуса, который охраняет Папу Римского, решили уйти в отставку, но не делать прививки от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После внедрения Святым Престолом новых мер по COVID-19 трое швейцарских охранников уволились на "добровольных" началах, заявил представитель корпуса. Еще трое новобранцев, еще не привитых, решили сделать прививку, но были временно отстранены до полной вакцинации.

С 1 октября для въезда в Ватикан потребуется справка о состоянии здоровья, удостоверяющая иммунитет к COVID-19.

Так называемый Green Pass - изначально задуманный для облегчения путешествий между странами Европейского Союза - показывает, что его обладатель был вакцинирован, получил отрицательный тест или недавно выздоровел от COVID-19.

Однако от Швейцарской гвардии, которая вместе с ватиканской жандармерией ежедневно работает неподалеку от Папы, нужно предоставить доказательство полной вакцинации, самого негативного теста недостаточно.

Почти все охранники - одинокие мужчины, которые живут в казармах у ворот Ватикана. Командиры и женатые гвардейцы проживают в отдельных квартирах. Все члены гвардии имеют швейцарское гражданство.

Четыре из них в октябре прошлого года получили положительный результат теста на COVID-19.

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Италия Швейцария
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