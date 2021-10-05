Лідери ЄС на саміті обговорять ідею створення стратегічного запасу газу

Лідери Європейського союзу на саміті пізніше у жовтні обговорюватимуть ідею створення стратегічного запасу газу та відокремлення цін на електроенергію від цін на газ.

Про це заявила у вівторок голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Фон дер Ляєн сказала, що стрибок цін на електроенергію для європейських споживачів був головним чином результатом набагато дорожчого газу, оскільки світовий попит виріс, а ключові європейські постачальники газу, такі як Росія, не збільшили постачання.

"Що стосується газу, то ми сильно залежимо від імпорту - 90% газу імпортується. У всьому світі економіка зростає, тому попит зростає, але пропозиція відповідно не зростає. Ми дуже вдячні, що Норвегія збільшує виробництво, але, схоже, цього немає в Росії ", - зазначила вона.

Фон де Ляєн сказала, що ЄС повинен інвестувати у відновлювані джерела енергії, оскільки це зробить його незалежним від імпорту та стабілізує ціни. Але більш нагальні кроки будуть предметом наступного саміту ЄС 21-22 жовтня.

"У короткостроковій перспективі ми будемо обговорювати в Європейській раді, як діяти зі зберіганням, стратегічним резервом, і ми подивимося на загальний склад цін на ринку електроенергії тому що, якщо ціни на електроенергію високі, то це через високі ціни на газ. Ми повинні подивитися на можливість відокремлення на ринку, тому що у нас набагато дешевша енергія, зокрема, з відновлюваних джерел ", - сказала фон дер Ляєн.

Від початку 2021 року ціни на природний газ в Європі зросли більш ніж утричі.

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