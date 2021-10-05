Кулеба і глава МЗС Польщі обговорили готовність протидіяти загрозам для енергетичної безпеки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Польщі обговорив з польським колегою Збігневом Рау загрози від "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи.

Про це у вівторок повідомила пресслужба МЗС.

"Північний потік-2" підриває безпеку не лише України та Польщі, але і всієї Європи. Росія вже цілеспрямовано дестабілізує постачання газу до європейських споживачів та створює хаос на ринку через накручування цін на газ.

Україна та Польща готові спільно протидіяти загрозам енергетичній безпеці та стабільності Європейського континенту", - розповів про переговори Дмитро Кулеба.

Міністри підкреслили важливість планової інтеграції української енергетичної системи до європейської ENTSO-E.

Глави МЗС приділили окрему увагу польському головуванню в ОБСЄ у 2022 році.

Збігнєв Рау запевнив, що припинення російсько-українського збройного конфлікту та деокупація Криму залишатимуться ключовими пріоритетами головування Польщі в ОБСЄ.

Він висловив готовність активно сприяти втіленню завдань Кримської платформи.

Кулеба запросив Рау як головуючого в ОБСЄ відвідати на початку 2022 року лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

"Північний потік -2", який буде перекачувати газ з Росії до Німеччини, раніше заявив, що почав заповнювати один з двох своїх трубопроводів природним газом для випробувань.

Однак для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців.

Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.