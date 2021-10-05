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Кулеба і глава МЗС Польщі обговорили готовність протидіяти загрозам для енергетичної безпеки

Вівторок, 5 жовтня 2021, 13:18

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Польщі обговорив з польським колегою Збігневом Рау загрози від "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи.

Про це у вівторок повідомила пресслужба МЗС.

"Північний потік-2" підриває безпеку не лише України та Польщі, але і всієї Європи. Росія вже цілеспрямовано дестабілізує постачання газу до європейських споживачів та створює хаос на ринку через накручування цін на газ.

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Україна та Польща готові спільно протидіяти загрозам енергетичній безпеці та стабільності Європейського континенту", - розповів про переговори Дмитро Кулеба.

Міністри підкреслили важливість планової інтеграції української енергетичної системи до європейської ENTSO-E.

Глави МЗС приділили окрему увагу польському головуванню в ОБСЄ у 2022 році.

Збігнєв Рау запевнив, що припинення російсько-українського збройного конфлікту та деокупація Криму залишатимуться ключовими пріоритетами головування Польщі в ОБСЄ.

Він висловив готовність активно сприяти втіленню завдань Кримської платформи.

Кулеба запросив Рау як головуючого в ОБСЄ відвідати на початку 2022 року лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

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"Північний потік -2", який буде перекачувати газ з Росії до Німеччини, раніше заявив, що почав заповнювати один з двох своїх трубопроводів природним газом для випробувань.

Однак для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців.

Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.

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Північний потік-2 Польща МЗС Кулеба
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