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Вашингтон обіцяє продовжувати протидію "Північному потоку-2"

Вівторок, 5 жовтня 2021, 09:49

У Держдепартаменті США заявили про незмінність позиції Вашингтона, який має намір і надалі протидіяти "Північному потоку-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив речник Держдепу Нед Прайс.

"Наша політика, як ми дуже чітко пояснили, у тому числі в контексті оголошення спільної заяви з Німеччиною кілька місяців тому, ми продовжуємо виступати проти цього газопроводу" - сказав він.

За його словами, США і далі вважають, що це геополітичний проєкт Російської Федерації.

Як зазначив речник, США і далі будуть проводити огляди і застосовувати закон щодо санкцій проти цього проєкту.

Nord Stream 2 AG раніше заявила, що почала заповнювати один з двох своїх трубопроводів природним газом для випробувань.

Раніше один із європейських партнерів "Газпрому" у проєкті "Північний потік-2" заявив, що сертифікація газопроводу затримається настільки, що він не зможе допомогти заповнити запаси газу цієї зими.

Хоча газопровід довжиною 1200 кілометрів технічно завершений, він повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може зайняти до чотирьох місяців.

Від початку 2021 року ціни на природний газ в Європі зросли більш ніж утричі. 

Які наслідки це може мати, читайте в статті керівника департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ.

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США Північний потік-2
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