Вашингтон обіцяє продовжувати протидію "Північному потоку-2"
У Держдепартаменті США заявили про незмінність позиції Вашингтона, який має намір і надалі протидіяти "Північному потоку-2".
Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив речник Держдепу Нед Прайс.
"Наша політика, як ми дуже чітко пояснили, у тому числі в контексті оголошення спільної заяви з Німеччиною кілька місяців тому, ми продовжуємо виступати проти цього газопроводу" - сказав він.
За його словами, США і далі вважають, що це геополітичний проєкт Російської Федерації.
Як зазначив речник, США і далі будуть проводити огляди і застосовувати закон щодо санкцій проти цього проєкту.
Nord Stream 2 AG раніше заявила, що почала заповнювати один з двох своїх трубопроводів природним газом для випробувань.
Раніше один із європейських партнерів "Газпрому" у проєкті "Північний потік-2" заявив, що сертифікація газопроводу затримається настільки, що він не зможе допомогти заповнити запаси газу цієї зими.
Хоча газопровід довжиною 1200 кілометрів технічно завершений, він повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може зайняти до чотирьох місяців.
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