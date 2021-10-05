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Кулеба и глава МИД Польши обсудили готовность противодействовать угрозам энергетической безопасности

Вторник, 5 октября 2021, 13:18

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в Польшу обсудил с польским коллегой Збигневом Рау угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба МИД.

"Северный поток-2" подрывает безопасность не только Украины и Польши, но и всей Европы. Россия уже целенаправленно дестабилизирует поставки газа европейским потребителям и создает хаос на рынке путем накручивания цен на газ.

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Украина и Польша готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности европейского континента", - рассказал о переговорах Дмитрий Кулеба.

Министры подчеркнули важность плановой интеграции украинской энергетической системы в европейскую ENTSO-E.

Главы МИД уделили особое внимание польскому председательству в ОБСЕ в 2022 году.

Збигнев Рау заверил, что прекращение российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупация Крыма будут оставаться ключевыми приоритетами председательства Польши в ОБСЕ.

Он выразил готовность активно содействовать воплощению задач Крымской платформы.

Кулеба пригласил Рау как председательствующего в ОБСЕ посетить в начале 2022 года линию разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

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"Северный поток-2", который будет перекачивать газ из России в Германию, ранее заявил, что начал заполнять один из двух своих трубопроводов природным газом для испытаний.

Однако для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев.

Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов после еще двух или четырех месяцев.

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Северный поток-2 Польша МИД Кулеба
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