Парламент Грузії позбавив депутатських повноважень голову партії Саакашвілі

Парламент Грузії у вівторок позбавив депутатських повноважень лідера найбільшої опозиційної партії Грузі "Єдиний національний рух" Ніканора Мелію на підставі його власної заяви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Imedi News.

Постанову підтримали 79 депутатів, ніхто не виступив проти.

Голова заснованого Михеїлом Саакашвілі "Єдиного національного руху" Ніка Мелія 3 серпня добровільно подав в парламент заяву про свою відставку.

Він вирішив відмовитися від мандата після того, як правляча "Грузинська мрія" в односторонньому порядку вийшла з міжпартійної угоди, підписаної під егідою президента Євроради Шарля Мішеля.

Мелія є кандидатом від "ЄНР" на пост мера Тбілісі. За підсумком першого туру виборів, який відбувся 2 жовтня, Мелія зайняв друге місце, поступившись кандидату "Грузинської мрії" Касі Каладзе. Другий тур виборів відбудеться 30 жовтня.

На початку 2021 року парламент Грузії десятого скликання вже позбавляв Мелію депутатського імунітету. За цим 23 лютого послідував арешт Мелії за звинуваченням в організації та участі в масовому насильстві, і спробі штурму парламенту в червні 2019 року.

Щоб затримати лідера опозиції, владі довелося провести спецоперацію і штурмувати офіс партії.

Крім того, Мелія був позбавлений депутатського імунітету і під час парламенту дев'ятого скликання в грудні 2019 року, після того, як Тбіліський міський суд визнав його винним у справі про банкрутство банку "Карту" в 2011 році.