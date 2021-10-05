Парламент Грузии лишил депутатских полномочий главу партии Саакашвили

Парламент Грузии во вторник лишил депутатских полномочий лидера крупнейшей оппозиционной партии груза "Единое национальное движение" Никанора Мелию на основании его собственного заявления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Imedi News.

Постановление поддержали 79 депутатов, никто не выступил против.

Председатель основанного Михеилом Саакашвили "Единого национального движения" Ника Мелия 3 августа добровольно подал в парламент заявление о своей отставке.

Он решил отказаться от мандата после того, как правящая "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из межпартийного соглашения, подписанного под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля.

Мелия является кандидатом от "ЕНД" на пост мэра Тбилиси. По итогам первого тура выборов, который состоялся 2 октября, Мелия занял второе место, уступив кандидату "Грузинской мечты" Кахе Каладзе. Второй тур выборов состоится 30 октября.

В начале 2021 года парламент Грузии уже лишал Мелию депутатского иммунитета. За этим 23 февраля последовал арест Мелии по обвинению в организации и участии в массовом насилии и попытке штурма парламента в июне 2019 года.

Чтобы задержать лидера оппозиции, власти пришлось провести спецоперацию и штурмовать офис партии.

Кроме того, Мелия был лишен депутатского иммунитета и при парламенте девятого созыва в декабре 2019 года, после того, как Тбилисский городской суд признал его виновным по делу о банкротстве банка "Карту" в 2011 году.