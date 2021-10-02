Екзітпол у Грузії: партія Саакашвілі не набрала голосів, щоб вимагати перевиборів

Три опитування про голосування на місцевих виборах, проведених на виході з виборчих дільниць, показали різні результати, але за даними найреалістичнішого з них, грузинська влада втримала популярність.

Про це свідчать дані опитувань, проаналізовані "Європейською правдою".

За даними масштабного екзітпола, проведеного американською компанією Edison Research, партія влади "Грузинська мрія" отримує 46%, партія соратників Міхеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух" має 33%. Опитування проводилося на всій території Грузії, у ньому взяло участь 14660 респондентів. Дані зібрані на 18:00 та можуть бути уточнені.

Показник 46% є цілком прийнятним для чинної влади.

За домовленістю, що була укладена раніше між владою та опозицією за посередництва ЄС, у разі падіння рейтингів на місцевих виборах нижче за 43% влада мала погодитися на проведення дострокових парламентських виборів. Якщо підрахунок ЦВК засвідчить результат, близький до 46%, влада матиме підстави відкидати цей варіант.

Опозиція, втім, наперед звинуватила владу у фальсифікації та представила свій екзитпол, який позиціонує як альтернативу Edison Research. За дослідженням, яке провела французька компанія IPSOS на замовлення опозиційного телеканалу Mtavari, партія влади набрала лише 38,6%, соратники Саакашвілі – 33%. Втім, повідомлення про це опитування визнає, що воно враховує лише виборців Тбілісі, а не всієї країни.

Провладний телеканал Imedi також представив своє опитування, проведене по всій країні грузинською компанією Gorbi. За ним партія влади нібито отримала 47,6%, партія Саакашвілі – лише 27,1%.

Як відомо, напередодні виборів Саакашвілі повернувся до Грузії та потрапив за грати. Поліція оприлюднила відео із затриманим Саакашвілі.

Він оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

Детальніше про грузинську кризу читайте у статті Грузія на краю прірви: які наслідки матиме повернення Саакашвілі.