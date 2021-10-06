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Уряд Греції планує послабити ковід-обмеження для вакцинованих людей

Середа, 6 жовтня 2021, 10:32

Очікується, що в середу грецька влада ще більше послабить обмеження щодо COVID-19 для повністю вакцинованих людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Міністр охорони здоров'я Греції Танос Плевріс оголосить про нові заходи на пресконференції о 15:00 за підсумками зустрічі з урядовим комітетом охорони здоров’я.

Виступаючи в телеефірі, міністр-консерватор, схоже, виключив додаткові "каральні", як він сказав, правила для невакцинованих осіб.

"Наш ворог - це не щеплені люди, а коронавірус", - сказав Плевріс.

Влада оголосила про 2 876 нових інфекцій SARS-CoV-2 у вівторок з 2125 у понеділок, збільшивши загальну кількість інфекцій до 666 517.

Національна організація громадського здоров’я (EODY) заявила, що 34 пацієнти померли від Covid-19, що загалом збільшило кількість померлих до 14 991.

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Греція
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