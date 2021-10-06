Правительство Греции планирует ослабить ковид-ограничения для вакцинированных людей

Ожидается, что в среду греческие власти еще больше ослабит ограничения по COVID-19 для полностью вакцинированных людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис объявит о новых мерах на пресс конференции в 15:00 по итогам встречи с правительственным комитетом здравоохранения.

Выступая в телеэфире, министр-консерватор, похоже, исключил дополнительные "карательные", как он сказал, правила для невакцинированных лиц.

"Наш враг - это не привитые люди, а коронавирус", - сказал Плеврис.

Власти объявили о 2876 новых инфекций SARS-CoV-2 во вторник с 2125 в понедельник, увеличив общее количество инфекций в 666 517.

Национальная организация общественного здоровья (EODY) заявила, что 34 пациента умерли от Covid-19, что в целом увеличило количество умерших до 14991.