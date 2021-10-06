Євросоюз відреагував на напад на журналістів "Схем"

У Європейському Союзі заявили про занепокоєння у зв’язку з нападом на знімальну групу програми "Схеми" представників державного "Укрексімбанку".

Про це йдеться у коментарі речника Європейської служби зовнішніх дій Петера Стано, який отримала "Європейська правда".

"Повідомлення про напад на журналістів-розслідувачів, які працюють на пов'язаний з "Радіо Свобода" проєкт "Схеми", викликають занепокоєння", - заявив речник.

"ЄС надає величезне значення безпеці журналістів. Вони повинні відчувати себе в безпеці і мати можливість вільно виконувати свою роботу. Надійні повідомлення про насильство щодо журналістів повинні бути ретельно розслідувані", - додав Стано.

Посол Великої Британії в Україні раніше висловила стурбованість у зв’язку з нападом на знімальну групу "Радіо Свобода" представників державного "Укрексімбанку".

Посольство США в Україні стурбоване ситуацією з нападом на журналістів "Радіо Свобода" під час інтерв'ю з главою "Укрексімбанку".

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.