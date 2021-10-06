Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Евросоюз отреагировал на нападение на журналистов "Схем"

Среда, 6 октября 2021, 14:19

В Европейском Союзе заявили об обеспокоенности в связи с нападением представителей государственного "Укрэксимбанка" на съемочную группу программы "Схемы".

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Петера Стано, который получила "Европейская правда".

"Сообщение о нападении на журналистов-расследователей, которые работают на связанный с "Радио Свобода" проект "Схемы", вызывают беспокойство", - заявил представитель Еврокомиссии.

Читайте также
Посол Великобритании обеспокоена нападением на журналистов "Радио Свобода"

"ЕС оказывает огромное значение безопасности журналистов. Они должны чувствовать себя в безопасности и иметь возможность свободно выполнять свою работу. Надежные сообщения о насилии в отношении журналистов должны быть тщательно расследованы", - добавил Стано.

Посол Великобритании в Украине ранее выразила обеспокоенность в связи с нападением на съемочную группу "Радио Свобода".

Посольство США в Украине обеспокоено ситуацией с нападением на журналистов "Радио Свобода" во время интервью с главой "Укрэксимбанка".

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило, на аудио.

5 октября журналисты "Схем" возобновили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

Статьи

В Европу без бумаг: как eDelivery поможет украинским экспортерам

Невовремя полученные международными партнерами документы, проблемы на границе... Вскоре одну из ключевых причин этих проблем удастся устранить.
6 октября 2021 — Юрий Панченко, Європейская правда

Судья без правил: почему в Страсбурге сказали "нет" кандидатам в ЕСПЧ от Украины

Станет ли второй подряд провал уроком для государства, будет ли выполнена работа над ошибками? (укр.)
6 октября 2021 — Евгений Захаров, Харьковская правозащитная группа

Украинский вопрос в немецких выборах: чего ждать Киеву от новой коалиции

Какой будет позиция Германии в отношении Украины? Не будет ли означать отход Ангелы Меркель от большой политики конец европейского единства по Украине?
5 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды