Евросоюз отреагировал на нападение на журналистов "Схем"

В Европейском Союзе заявили об обеспокоенности в связи с нападением представителей государственного "Укрэксимбанка" на съемочную группу программы "Схемы".

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Петера Стано, который получила "Европейская правда".

"Сообщение о нападении на журналистов-расследователей, которые работают на связанный с "Радио Свобода" проект "Схемы", вызывают беспокойство", - заявил представитель Еврокомиссии.

"ЕС оказывает огромное значение безопасности журналистов. Они должны чувствовать себя в безопасности и иметь возможность свободно выполнять свою работу. Надежные сообщения о насилии в отношении журналистов должны быть тщательно расследованы", - добавил Стано.

Посол Великобритании в Украине ранее выразила обеспокоенность в связи с нападением на съемочную группу "Радио Свобода".

Посольство США в Украине обеспокоено ситуацией с нападением на журналистов "Радио Свобода" во время интервью с главой "Укрэксимбанка".

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило, на аудио.

5 октября журналисты "Схем" возобновили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.