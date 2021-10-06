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Укр / Рус

В ЕС продолжаются разногласия по поводу присоединения Балкан - Мишель

Среда, 6 октября 2021, 16:43

Лидеры Европейского Союза все еще ведут дискуссии о том, сможет ли блок принять новых членов, даже несмотря на то, что блок пообещал предоставить членство балканским странам в будущем.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после саммита между лидерами Балкан и ЕС в Словении.

"Откровенно говоря, среди 27 участников идет дискуссия о нашей способности принимать новых членов", - заявил Мишель.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также признала, что заблокированные переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании подрывают доверие к ЕС в регионе.

ЕС обещал странам Западных Балкан перспективу присоединения более 18 лет назад, но переговоры зашли в тупик. Многие страны ЕС, в том числе Франция и Нидерланды, выступают против быстрого присоединения из-за опасений повторения поспешного решения по Болгарии и Румынии в 2007 году.

Болгария сейчас также блокирует начало переговоров с Северной Македонией из-за языкового и культурного спора.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ЕС дать балканским странам реальную перспективу присоединения.

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