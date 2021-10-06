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СБУ: спецслужби РФ планували на Закарпатті підпал генконсульства та вбивство

Середа, 6 жовтня 2021, 20:14

Служба безпеки України заявила, що запобігла вчиненню терористичних актів у прикордонному районі Закарпатської області, організатор яких переховується в РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті СБУ.

За даними слідства, зловмисники планували здійснити підпал Генконсульства сусідньої країни та замовити вбивство громадського діяча. Країна, дипмісія якої мала постраждати, у повідомленні не зазначається. Втім, на Закарпатті розташовані два генконсульства - угорське та словацьке. Також діє консульство Угорщини у Берегові.

"Учасники підривної діяльності намагалися вчинити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні та дискредитації України на міжнародній арені. Наразі встановлено особу організатора злочинів. За оперативними даними, він переховується на території РФ", - йдеться у заяві СБУ.

Співробітники СБУ визначили, що організатором злочинів є уродженець Луганської області. Він був завербований представниками спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти державної безпеки України.

"За завданням своїх "кураторів" агент планував вчинення підпалів зарубіжної дипломатичної установи, декількох автомобілів з іноземною реєстрацією і пошкодити історичний пам’ятник на території Закарпаття", - розповіли в СБУ.

Крім того, зловмисник підшукував виконавця для вбивства місцевого громадського діяча. За здійснення злочину він обіцяв $30 тисяч.

"Серед інших "завдань" іноземного агента був також збір і передача спецслужбам РФ секретних відомостей про військові об’єкти на території регіону", - додали в СБУ.

Нагадаємо, у серпні в Москві помер Міхаель Охсенрайтер, підозрюваний у організації підпалу приміщення спілки угорців в Ужгороді в лютому 2018 року. Підпал скоїли троє громадян Польщі, яким висунули звинувачення у тероризмі. За даними слiдства, за підпал виконавці отримали по тисячі злотих (понад 7 тис. грн) від замовника Охсенрайтера, який, найімовірніше, діяв за вказівкою спецслужб Росії.

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