СБУ: спецслужбы РФ планировали на Закарпатье поджог генконсульства и убийство

Служба безопасности Украины заявила о предотвращении террористических актов в пограничном районе Закарпатской области, организатор которых скрывается в РФ.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте СБУ.

По данным следствия, злоумышленники планировали осуществить поджог Генконсульства соседней страны и заказать убийство общественного деятеля. Страна, дипмиссия которой должна пострадать, в сообщении не указывается. Впрочем, на Закарпатье расположены лишь два генконсульства - венгерское и словацкое. Также действует консульство Венгрии в Берегово.

"Участники подрывной деятельности пытались совершить теракты для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и дискредитации Украины на международной арене. Установлена личность организатора преступлений. По оперативным данным, он скрывается на территории РФ", - говорится в заявлении СБУ.

Сотрудники СБУ определили, что организатором преступления является уроженец Луганской области. Он был завербован представителями спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.

"По заданию своих "кураторов" агент планировал совершение поджогов зарубежной дипломатической учреждения, нескольких автомобилей с иностранной регистрацией и повредить исторический памятник на территории Закарпатья", - рассказали в СБУ.

Кроме того, злоумышленник подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления он обещал $30 000.

"Среди других "задач" иностранного агента были также сбор и передача спецслужбам РФ секретных сведений о военных объектах на территории региона", - добавили в СБУ.

Напомним, в августе в Москве умер Михаэль Охсенрайтер, подозреваемый в организации поджога помещения союза венгров в Ужгороде в феврале 2018 года. Поджог совершили трое граждан Польши, которым предъявлены обвинения в терроризме. По данным следствия, за поджог исполнители получили по тысяче злотых (более 7 тыс. Грн) от заказчика Охсенрайтера, который, скорее всего, действовал по указанию спецслужб России.

Читайте также: "Теракт на 5 государств и Польская фаланга Путина: кто стоит за поджогом союза венгров в Ужгороде"