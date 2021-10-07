Зеленський звільнив батька глави МЗС з посади посла у Вірменії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Івана Кулеби з посади посла у Вірменії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст указу.

"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 закону України "Про дипломатичну службу України" прийняти відставку надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Вірменія Кулеби Івана Дмитровича" - йдеться в указі.

Також Зеленський своїми указами звільнив послів у Литві, Єгипті, Таджикистані та Афганістані за сумісництвом і в Бразилії.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Європейській правді" розповів, що повідомив НАЗК про наявність конфлікту інтересів у зв’язку з тим, що його батько Іван працює послом у Вірменії. Він запевнив, що не залежно від висновку агентства буде чітко дотримуватися українського законодавства.

Іван Кулеба був призначений послом у Вірменії наприкінці 2019 року. До цього він обіймав посаду посла України в Казахстані.