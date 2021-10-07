Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленский освободил отца главы МИД от должности посла в Армении

Четверг, 7 октября 2021, 10:45

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ивана Кулебы с должности посла в Армении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст указа.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины "О дипломатической службе Украины" принять отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Армения Кулебы Ивана Дмитриевича", - говорится в указе.

Также Зеленский своими указами уволил послов в Литве, Египте, Таджикистане и Афганистане по совместительству и в Бразилии.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" рассказал, что сообщил НАПК о наличии конфликта интересов в связи с тем, что его отец Иван Кулеба работает послом в Армении. Он заверил, что вне зависимости от заключения агентства будет четко придерживаться украинского законодательства.

Иван Кулеба был назначен послом в Армении в конце 2019 года. До этого он занимал должность посла Украины в Казахстане.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

Статьи

От НАТО до Ермака: чего ждать от отношений Украина-США до конца срока Байдена

Отношения Украины и США полны противоречий. Украинская власть полагается на помощь Вашингтона, но в то же время критикует при первой возможности... (укр.)
8 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Харри де Лейер: Меняем сегодня, чтобы было новое завтра (укр)

Оглядываясь на последние 7 лет, мы гордимся тем, насколько поддержка ЕС повлияла на жизнь людей в Украине. Теперь нам нужно смотреть в будущее по-новому, чтобы заботиться о следующих поколениях. (укр)
8 октября 2021 — PROMOTED

Земан идет ва-банк: почему пророссийский президент Чехии получил шанс на реванш

Шанс для реванша могут дать парламентские выборы, которые стартуют в 14:00 8 октября и продлятся до середины следующего дня (укр.)
8 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда