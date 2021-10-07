Зеленский освободил отца главы МИД от должности посла в Армении

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ивана Кулебы с должности посла в Армении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст указа.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины "О дипломатической службе Украины" принять отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Армения Кулебы Ивана Дмитриевича", - говорится в указе.

Также Зеленский своими указами уволил послов в Литве, Египте, Таджикистане и Афганистане по совместительству и в Бразилии.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" рассказал, что сообщил НАПК о наличии конфликта интересов в связи с тем, что его отец Иван Кулеба работает послом в Армении. Он заверил, что вне зависимости от заключения агентства будет четко придерживаться украинского законодательства.

Иван Кулеба был назначен послом в Армении в конце 2019 года. До этого он занимал должность посла Украины в Казахстане.