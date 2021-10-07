В Румынии новый максимум случаев COVID-19 и смертей с начала пандемии

В Румынии за последние сутки было зарегистрировано наибольшее количество ежедневных инфекций с начала пандемии и наибольшее число смертей, связанных с COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По официальным данным, подтверждено 14 467 новых случаев инфицирования и 331 смертей.

Более 1500 пациентов с коронавирусом находятся в отделениях интенсивной терапии, а всего госпитализированы почти 15 000 инфицированных.

Румыния обратилась к ЕС за помощью в лечении COVID-19 и приостановила несрочные операции, поскольку в больницах закончились места в отделениях интенсивной терапии.

Органы здравоохранения активировали Механизм гражданской защиты ЕС, чтобы получить доступ к дополнительным запасов препарата, используемого для лечения COVID-19 и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Румыния занимает второе место с конца по уровню вакцинации в Европейском Союзе, опережая только Болгарию.

Правительство ввело комендантский час для непривитых, и планирует сделать прививки обязательными для работников здравоохранения, врачей и медсестер.

Также стали обязательными маски для лица во всех общественных местах в регионах, где заболеваемость превышает 6,0 на 1000 человек. Бухарест достиг рекордных 8,28 случая на тысячу новых случаев инфицирования за последние две недели, что является одним из самых высоких показателей в стране.

Напомним, Румыния установила 14-дневный карантинный режим для большинства вакцинированных украинский, прибывающих в страну.