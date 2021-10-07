Лашет заявил о готовности уйти с должности главы ХДС - СМИ

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет заявил о готовности покинуть пост главы Христианско-демократического союза, который к нему перешел от Ангелы Меркель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Welt со ссылкой на источники на заседании фракции ХДС.

Лашет выразил готовность отложить свои амбиции на фоне возможных переговоров о коалиции "Ямайка" с "Зелеными" и Свободными демократами. "Если с другими вопросами дела обстоят лучше, то с радостью", - сказал глава ХДС о текущем состоянии дел.

Также сообщается, что Лашет предложил министра транспорта Северного Рейна-Вестфалии Генриха Вюста в качестве своего преемника - на посту премьер-министра федеральной земли и лидера партии ХДС.

Как известно, ХДС во главе с Лашетом проиграла Социал-демократической партии Германии на парламентских выборах 26 сентября.

Давление на Лашета значительно возросло накануне после того, как лидер ХСС Маркус Зёдер оценил решение Свободных демократов сначала провести консультации с СДПГ и "зеленими" по вопросу формирования правительства как "де-факто отказ" от коалиции "Ямайка".

Напомним, "Зеленые" заявили, что хотят углубить переговоры по формированию коалиции с Социал-демократической партией во главе с Олафом Шольцем и "Свободными демократами".

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