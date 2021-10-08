В Іспанії дівчині у лікарні поставили діагноз "гомосексуальність", ЛГБТ-спільнота обурена

ЛГБТ-спільнота на південному сході Іспанії вимагає відповідей та вибачень після того, як 19-річній лесбійці, яка відвідала гінеколога, поставили діагноз "гомосексуальність".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

У понеділок жінка пішла на прийом до лікарні в місті Мурсія. Після огляду їй дали папірець, що містив рядок: "Поточна хвороба: гомосексуальність".

Мати дівчини розповіла, що гінеколог запитав її дочку, чи може він включити її сексуальну орієнтацію до свого звіту, і що вона погодилася - незважаючи на своє здивування, оскільки не вважала це актуальним.

"Спочатку я думала, що це смішно, але це не так", - сказала пацієнтка.

Мати та дочка звернулися з цією справою до місцевої ЛГБТ-спільноти Galactyco, яка подала офіційну скаргу до регіонального уряду Мурсії, регіонального міністерства охорони здоров’я та регіональної служби охорони здоров’я.

"Всесвітня організація охорони здоров'я вилучила гомосексуальність зі списку психічних захворювань у 1990 році, і все ж через 31 рік у службі охорони здоров'я Мурсії все ще є деякі фахівці, які розглядають сексуальну орієнтацію як хворобу", - йдеться у повідомленні Galactyco.

Група заявила, що вимагає пояснень та вибачень, додавши, що регіональна влада ігнорувала законні права пацієнта. У заяві також сказано, що справа далека від поодинокого інциденту.

"Наша асоціація отримала незліченну кількість повідомлень про принизливе поводження через сексуальну або гендерну орієнтацію. Ми вважаємо тривожним, неприйнятним та нестерпним те, що сьогодні є професіонали, які відповідають за наше здоров'я, але ігнорують реалії ЛГБТІ", – заявили у спільноті.

Речник регіональної служби охорони здоров’я повідомив, що йому відомо про інцидент і що "будуть вжиті всі необхідні заходи для належного встановлення фактів та відповідного поводження".