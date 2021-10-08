В Испании девушке в больнице поставили диагноз "гомосексуальность", ЛГБТ-сообщество возмущено

ЛГБТ-сообщество на юго-востоке Испании требует ответов и извинений после того, как 19-летней лесбиянке, которая посетила гинеколога, поставили диагноз "гомосексуальность".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

В понедельник женщина пошла на прием в больницу в городе Мурсия. После осмотра ей дали бумажку, содержащую строку: "Текущая болезнь: гомосексуальность".

Мать девушки рассказала, что гинеколог спросил ее дочь, может ли он включить ее сексуальную ориентацию в отчет, и она согласилась - несмотря на свое удивление, поскольку не считала это актуальным.

"Сначала я думала, что это смешно, но это не так", - сказала пациентка.

Мать и дочь обратились с этим делом в ​​местное ЛГБТ-сообщество Galactyco, которое подало официальную жалобу в региональное правительства Мурсии, региональное министерство здравоохранения и региональную службу здравоохранения.

"Всемирная организация здравоохранения изъяла гомосексуальность из списка психических заболеваний в 1990 году, и все же через 31 год в службе здравоохранения Мурсии все еще есть некоторые специалисты, рассматривают сексуальную ориентацию как болезнь", - говорится в сообщении Galactyco.

Группа заявила, что требует объяснений и извинений, добавив, что региональная власть игнорировала законные права пациента. В заявлении также сказано, что дело далеко от одиночного инцидента.

"Наша ассоциация получила бесчисленное количество сообщений об унизительном обращении из-за сексуальной или гендерной ориентации. Мы считаем тревожным, неприемлемым и невыносимым то, что сегодня есть профессионалы, которые отвечают за наше здоровье, но игнорируют реалии ЛГБТ", - заявили в сообществе.

Представитель региональной службы здравоохранения сообщил, что ему известно об инциденте и "будут приняты все необходимые меры для надлежащего установления фактов и соответствующего поведения".