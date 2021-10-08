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ЄС виплатив Молдові 50 млн євро макрофінансової допомоги

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 16:21

Європейська комісія виплатила Молдові 50 мільйонів євро у вигляді макрофінансової допомоги.

Про це повідомило у п’ятницю представництво ЄС у Молдові, пише "Європейська правда".

Ці виплати є частиною пакета екстреної макрофінансової допомоги в розмірі 3 мільярдів євро, призначеного десяти партнерам ЄС для подолання економічних наслідків пандемії COVID-19.

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Кошти виплачуються у вигляді надання кредитів за вигідними ставками.

"Я радий, що Європейський Союз виділив Республіці Молдова ще 50 мільйонів євро в якості фінансової підтримки. Це конкретна демонстрація прихильності ЄС надання допомоги Молдові у подоланні економічних і соціальних наслідків пандемії COVID-19", - прокоментував Паоло Джентілоні, єврокомісар з питань економіки.

Перша виплата Молдові в розмірі 50 мільйонів євро в рамках цієї програми відбулася в листопаді 2020 року.

Для отримання другого траншу Молдова здійснила заходи щодо удосконалення управління державними фінансами в секторі охорони здоров'я, боротьби з корупцією, щодо зміцнення належного врядування та верховенства права, а також щодо поліпшення бізнес-клімату.

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