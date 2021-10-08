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ЕС выплатил Молдове 50 млн евро макрофинансовой помощи

Пятница, 8 октября 2021, 16:21

Европейская комиссия выплатила Молдове 50 млн евро в виде макрофинансовой помощи.

Об этом сообщило в пятницу представительство ЕС в Молдове, пишет "Европейская правда".

Эти выплаты являются частью пакета экстренной макрофинансовой помощи в размере 3 миллиардов евро, предназначенного десяти партнерам ЕС для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19.

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Средства выплачиваются в виде предоставления кредитов по выгодным ставкам.

"Я рад, что Европейский Союз выделил Республике Молдова еще 50 млн евро в качестве финансовой поддержки. Это конкретная демонстрация приверженности ЕС оказания помощи Молдове в преодолении экономических и социальных последствий пандемии COVID-19", - прокомментировал Паоло Джентилони, еврокомиссар по вопросам экономики.

Первая выплата Молдове в размере 50 млн евро в рамках этой программы состоялась в ноябре 2020 года.

Для получения второго транша Молдова осуществила меры по совершенствованию управления государственными финансами в секторе здравоохранения, борьбы с коррупцией, по укреплению надлежащего управления и верховенства права, а также по улучшению бизнес-климата.

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