Зеленский утвердил состав делегации для арбитража по задержанным РФ украинских моряков и судов

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в слушаниях Арбитражного трибунала по делу Украины против России по задержанию украинских военно-морских судов и членов их экипажей.

Об этом говорится в указе главы государства, обнародованном 8 октября, сообщает "Европейская правда".

Главой делегации и агентом Украина стала директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева.

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В состав делегации вошли представитель Украины при ЕС, заместитель агента Украины Всеволод Ченцов, помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский, заместитель директора департамента - начальник отдела международных споров Департамента международного права МИД Андрей Пасичник, начальник штаба - заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.

Главе делегации разрешено привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины представителей государственных органов адвокатов, советников, экспертов и технических работников.

Арбитражный трибунал Международного суда ООН 11 октября начнет слушания по делу о захвате Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Украинская сторона доказывает противоправность поведения РФ в отношении Украины, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного суда против моряков, которые девять месяцев провели в российской тюрьме, сообщил ранее глава МИД Дмитрий Кулеба.

25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Москва вернула Киеву захваченные у Керченского пролива украинские корабли.