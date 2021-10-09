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Лава з вулкана на Канарах поглинула ще кілька будинків

Субота, 9 жовтня 2021, 11:32

Зранку у суботу посилилося виверження вулкана на іспанському острові Ла-Пальма, додаткові будинки були охоплені річками лави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами очевидців, магма знищила щонайменше чотири будівлі в селі Каллехон-де-ла-Гата.

Вулкан Кумбре-В'єха почав вивергатися 19 вересня і зруйнував понад 800 будівель та змусив евакуювати близько 6000 людей з будинків на острові. Ла-Пальма, з населенням близько 83 000 осіб, входить до Канарських островів в Атлантиці.

Поблизу місця виверження рано в суботу були помічені спалахи блискавок. Дослідження, опубліковане у 2016 році журналом Geophysical Research Letters, показало, що блискавка може виникати під час виверження вулканів, оскільки зіткнення частинок попелу створює електричний заряд.

Лава з вулкана охопила понад 150 гектарів сільськогосподарських угідь, більшість з яких використовується для вирощування бананів, які є однією з основних культур на острові.

Аеропорт Ла-Пальми залишається закритим з четверга через попіл.

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