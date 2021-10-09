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Укр / Рус

Лава из вулкана на Канарах поглотила еще несколько домов

Суббота, 9 октября 2021, 11:32

Утром в субботу усилилось извержение вулкана на испанском острове Ла-Пальма, дополнительные дома были охвачены реками лавы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам очевидцев, магма уничтожила по меньшей мере четыре здания в селе Каллехон-де-ла-Гата.

Вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться 19 сентября и разрушил более 800 зданий и заставил эвакуировать около 6000 человек из домов на острове. Ла-Пальма, с населением около 83 000 человек, входит в Канарские острова в Атлантике.

Вблизи места извержения рано в субботу были замечены вспышки молний. Исследование, опубликованное в 2016 году журналом Geophysical Research Letters, показало, что молния может возникать при извержении вулканов, поскольку столкновения частиц пепла создает электрический заряд.

Лава из вулкана охватила более 150 гектаров сельскохозяйственных угодий, большинство из которых используется для выращивания бананов, которые являются одной из основных культур на острове.

Аэропорт Ла-Пальмы остается закрытым с четверга из-за пепла.

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Испания стихийные бедствия
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