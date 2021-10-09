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Число загиблих в результаті обвалення будинку в Батумі зросло до восьми

Субота, 9 жовтня 2021, 14:50

У Батумі рятувальники дістали з-під завалів будівлі ще двох загиблих, один з них неповнолітній.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами імовірно залишається ще одна людина.

На даному етапі кількість загиблих в результаті обвалення житлового будинку в Батумі становить вісім осіб.

У клініці залишається один врятований з-під завалів - 36-річний чоловік, стан якого лікарі оцінюють як важкий.

МВС Грузії затримало трьох осіб в рамках розслідування за фактом обвалення одного під'їзду 7-поверхового житлового корпусу в Батумі. Один із затриманих є власником квартири на першому поверсі.

Рішенням прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі, 11 жовтня оголошено в Грузії днем ​​жалоби.

Нагадаємо, вчора на вулиці 26 травня в Батумі обвалився один під'їзд 7-поверхової будівлі.

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Грузія
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