Число загиблих в результаті обвалення будинку в Батумі зросло до восьми

У Батумі рятувальники дістали з-під завалів будівлі ще двох загиблих, один з них неповнолітній.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами імовірно залишається ще одна людина.

На даному етапі кількість загиблих в результаті обвалення житлового будинку в Батумі становить вісім осіб.

У клініці залишається один врятований з-під завалів - 36-річний чоловік, стан якого лікарі оцінюють як важкий.

МВС Грузії затримало трьох осіб в рамках розслідування за фактом обвалення одного під'їзду 7-поверхового житлового корпусу в Батумі. Один із затриманих є власником квартири на першому поверсі.

Рішенням прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі, 11 жовтня оголошено в Грузії днем ​​жалоби.

Нагадаємо, вчора на вулиці 26 травня в Батумі обвалився один під'їзд 7-поверхової будівлі.