Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Число погибших в результате обрушения дома в Батуми возросло до восьми

Суббота, 9 октября 2021, 14:50

В Батуми спасатели достали из-под завалов здания еще двух погибших, один из них несовершеннолетний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами вероятно остается еще один человек.

На данном этапе количество погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми составляет восемь человек.

В клинике остается один спасен из-под завалов - 36-летний мужчина, состояние которого врачи оценивают как тяжелое.

МВД Грузии задержало трех человек в рамках расследования по факту обрушения одного подъезда 7-этажного жилого корпуса в Батуми. Один из задержанных является владельцем квартиры на первом этаже.

Решением премьер-министра Ираклия Гарибашвили, 11 октября объявлено в Грузии днем ​​траура.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия
powered by lun.ua

Статьи

От НАТО до Ермака: чего ждать от отношений Украина-США до конца срока Байдена

Отношения Украины и США полны противоречий. Украинская власть полагается на помощь Вашингтона, но в то же время критикует при первой возможности... (укр.)
8 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Харри де Лейер: Меняем сегодня, чтобы было новое завтра (укр)

Оглядываясь на последние 7 лет, мы гордимся тем, насколько поддержка ЕС повлияла на жизнь людей в Украине. Теперь нам нужно смотреть в будущее по-новому, чтобы заботиться о следующих поколениях. (укр)
8 октября 2021 — PROMOTED

Земан идет ва-банк: почему пророссийский президент Чехии получил шанс на реванш

Шанс для реванша могут дать парламентские выборы, которые стартуют в 14:00 8 октября и продлятся до середины следующего дня (укр.)
8 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда