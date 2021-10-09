Угорщина заявила про підтримку  Польщі після резонансного рішення щодо права ЄС

Угорщина закликала інституції Європейського союзу "поважати суверенітет держав-членів" після того як підтримала рішення польського суду про те, що деякі закони ЄС несумісні з Конституцією Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підписав у суботу урядовий указ, вітаючи рішення Конституційного суду Польщі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "глибоко стурбована" цим рішенням і що комісія зробить все можливе для забезпечення першості законодавства ЄС у Польщі.

Будапешт заявив, що рішення польського суду в четвер було спричинено "поганою практикою інституцій ЄС", які намагалися відібрати певні повноваження від держав-членів.

"Першість права ЄС може застосовуватися лише в тих сферах, де ЄС має повноваження, основи для цього були викладені в договорах ЄС", - йдеться в угорському указі.

Інституції ЄС повинні поважати національну ідентичність держав-членів, додає документ.

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні.

Трибунал виніс рішення за заявою прем'єра Матеуша Моравецького. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

В Єврокомісії заявили, що рішення викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь.

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