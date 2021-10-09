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Венгрия заявила о поддержке Польши после резонансного решения о праве ЕС

Суббота, 9 октября 2021, 18:02

Венгрия призвала институты Европейского союза "уважать суверенитет государств-членов" после того как поддержала решение польского суда о том, что некоторые законы ЕС несовместимы с Конституцией Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал в субботу правительственный указ, приветствуя решение Конституционного суда Польши.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "глубоко обеспокоена" этим решением и комиссия сделает все возможное для обеспечения первенства законодательства ЕС в Польше.

Будапешт заявил, что решение польского суда в четверг было вызвано "плохой практикой институтов ЕС", которые пытались отобрать определенные полномочия от государств-членов.

"Первенство права ЕС может применяться только в тех сферах, где ЕС имеет полномочия, основы для этого были изложены в договорах ЕС", - говорится в венгерском указе.

Институты ЕС должны уважать национальную идентичность государств-членов, добавляет документ.

Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране.

Суд вынес решение по заявлению премьера Матеуша Моравецкого. Впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под сомнение договоры ЕС в Конституционном суде.

В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения относительно верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза, и пообещали рассмотреть шаги в ответ.

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