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Глава МВС Естонії заразився коронавірусом

Понеділок, 1 листопада 2021, 10:35

Міністр внутрішніх справ Естонії Крістіан Яані повідомив, що захворів на коронавірус і працюватиме з дому, поки не одужає.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал ERR.

За словами Яані, неприємне захворювання супроводжується звичайними симптомами COVID-19.

"За іронією долі, мені залишалося кілька тижнів до отримання бустерної дози вакцини. Раджу це зробити, щоб отримати максимальний захист", - повідомив міністр.

Він зазначив, що останніми днями мало контактував з людьми.

"Ми знаємо, що вакциновані люди легше переносять захворювання і мають нижчий ризик інфікування, тому сьогодні ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб зменшити контакти один з одним. По можливості слід працювати з дому. А найголовніше, потрібно вакцинуватися - робити перше, друге, третє щеплення", - сказав Яані.

Як повідомлялося, у речниці Білого дому Джен Псакі виявили коронавірус, повідомила вона в заяві у неділю 31 жовтня. 

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Естонія
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