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Укр / Рус

Глава МВД Эстонии заразился коронавирусом

Понедельник, 1 ноября 2021, 10:35

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани сообщил, что заболел коронавирусом и будет работать из дома, пока не поправится.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал ERR.

По словам Яани, неприятное заболевание сопровождается обычными симптомами COVID-19.

"По иронии судьбы мне оставалось несколько недель до получения бустерной дозы вакцины. Советую это сделать, чтобы получить максимальную защиту", - сообщил министр.

Он отметил, что в последние дни мало контактировал с людьми.

"Мы знаем, что вакцинированные люди легче переносят заболевания и имеют более низкий риск инфицирования, поэтому сегодня мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы уменьшить контакты друг с другом. По возможности следует работать из дома. А самое главное, нужно вакцинироваться - делать первую, вторую, третью прививку", - сказал Яани.

Как сообщалось, у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки обнаружили коронавирус, сообщила она в заявлении в воскресенье 31 октября.

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Эстония
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