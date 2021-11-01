Суперечка щодо риби: Британія дала Франції 48 годин на роздуми перед запуском торгових спорів
Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що встановила часові рамки 48 годин на владнання суперечки із Францією щодо правил риболовлі, а після того Британія готова переходити до юридичних кроків.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.
Вона заявила, що Франція діє "нечесно" і невідповідно угоді про Brexit.
"Франція вдавалась до абсолютно необгрунтованих погроз, у тому числі щодо островів у Ла-Манші (ціни на електроенергію, що надходить з Франції на острів Джерсі - Ред.) та нашої риболовної промисловості, ці погрози треба взяти назад. Або ж ми задіємо механізми торгової угоди з ЄС, щоб вжити заходів… Якщо хтось у рамках торгової угоди поводиться нечесно, проти нього є право вжити заходів і вдатися до компенсаторних кроків. І ми це зробимо, якщо Франція зараз не відступиться", - заявила Ліз Трасс.
Вона припустила, що додатковою причиною жорсткої позиції Еммануеля Макрона у "рибній" суперечці може бути наближення виборів у Франції, а також образа Франції через новий оборонний альянс за участі Лондона, Вашингтона і Канберри.
"Але я хотіла би сказати французьким колегам, що якщо ми волелюбні демократії - потрібно не битися між собою, а сфокусувати зусилля на співпраці", - додала Ліз Трасс.
Нагадаємо, останнім часом між країнами загострюється конфлікт через риболовне питання, що було найбільшою проблемою і в перемовинах щодо торгової частини угоди про Brexit.
Франція каже, що Британія відмовилася надати її рибалкам повну кількість ліцензій на діяльність у британських водах, які, за словами Франції, є гарантованими. Британія заявляє, що видає ліцензії лише суднам, які можуть довести, що вони раніше ловили рибу у водах Британії.
27 жовтня Франція оголосила, що заборонить британським рибальським судам заходити до деяких її портів з наступного тижня, якщо не буде досягнуто домовленості в суперечці з приводу ліцензій на риболовлю.
Франція також пригрозила посилити прикордонні та санітарні перевірки товарів із Британії, посилити перевірки безпеки на британських човнах і збільшити кількість перевірок вантажівок, що прямують до Британії та назад.
Суперечка ще більше загострилася, коли Франція затримала один британський траулер, інший оштрафувала під час перевірок біля Гавру у четвер. Французька влада заявила, що затримане судно не мало ліцензії.
29 жовтня Британія пригрозила запустити процедуру торгових спорів проти Франції, якщо Париж здійснить свою погрозу і запровадить санкції проти Лондона.