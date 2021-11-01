Спор о рыбе: Британия дала Франции 48 часов на раздумья перед запуском торгового спора

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что установила временные рамки в 48 часов на разрешение спора с Францией по правилам рыбной ловли, а после этого Британия готова переходить к юридическим шагам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

Она заявила, что Франция действует "нечестно" и не в соответствии с соглашением о Brexit.

"Франция прибегала к совершенно необоснованным угрозам, в том числе в отношении островов в Ла-Манше (цены на электроэнергию, поступающую из Франции на остров Джерси. - Ред.) и нашей рыболовной промышленности, эти угрозы нужно забрать назад. Или мы задействуем механизмы торгового соглашения с ЕС, чтобы принять меры... Если кто-то в рамках торгового соглашения ведет себя нечестно, против него можно принять меры и прибегнуть к компенсаторным шагам. И мы это сделаем, если Франция сейчас не отступит", - заявила Лиз Трасс.

Она предположила, что дополнительной причиной жесткой позиции Эммануэля Макрона в "рыбном" споре может быть приближение выборов во Франции, а также обида Франции из-за нового оборонного альянса с участием Лондона, Вашингтона и Канберры.

"Но я хотела бы сказать французским коллегам, что если мы свободолюбивые демократии, нужно не драться между собой, а сфокусировать усилия на сотрудничестве", – добавила Лиз Трасс.

Напомним, в последнее время между странами обостряется конфликт из-за рыболовного вопроса, что было самой большой проблемой и в переговорах по торговой части соглашения о Brexit.

Франция говорит, что Британия отказалась предоставить ее рыбакам полное количество лицензий на деятельность в британских водах, которые, по словам Франции, гарантированы. Британия заявляет, что выдает лицензии только судам, которые могут доказать, что они ловили рыбу в водах Британии и ранее.

27 октября Франция объявила, что запретит британским рыболовным судам заходить в некоторые ее порты со следующей недели, если не будет достигнута договоренность в споре по поводу лицензий на рыбалку.

Франция также пригрозила усилить пограничные и санитарные проверки товаров из Британии, усилить проверки безопасности на британских судах и увеличить количество проверок грузовиков, направляющихся в Британию и обратно.

Спор еще больше обострился, когда Франция задержала один британский траулер, а другой оштрафовала во время проверок возле Гавра в четверг. Французские власти заявили, что задержанное судно не имело лицензии.

29 октября Британия пригрозила запустить процедуру торговых споров против Франции, если Париж осуществит свою угрозу и введет санкции против Лондона.