Кабмін ініціював персональні санкції за "консула Нікарагуа" в окупованому Криму

Кабмін запропонував Раді національної безпеки і оборони застосувати персональні санкції у зв'язку з призначенням "консула Республіки Нікарагуа" в окупованому Росією Криму.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться у розпорядженні уряду №1348 від 28 жовтня.

"З огляду на неправомірне та неузгоджене з Україною призначення так званого почесного консула Республіки Нікарагуа на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, схвалити та внести відповідно до частини першої статті 5 закону України "Про санкції" у триденний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на п'ять років персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб за переліком згідно з додатком", - зазначають у ньому.

Проти кого планують запровадити санкції, наразі не зазначають.

МЗС України неодноразово зверталось до Нікарагуа з вимогою скасувати своє неправомірне рішення про "почесного консула з резиденцією у Сімферополі", однак звернення української сторони ігнорувалися.

У лютому 2021 року Верховна Рада підтримала рішення РНБО про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до Республіки Нікарагуа.