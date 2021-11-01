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Кабмин инициировал санкции за "консула Никарагуа" в оккупированном Крыму

Понедельник, 1 ноября 2021, 11:40

Кабмин предложил Совету национальной безопасности и обороны применить персональные санкции в связи с назначением "консула Республики Никарагуа" в оккупированном Россией Крыму.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в распоряжении правительства №1348 от 28 октября.

"Учитывая неправомерное и несогласованное с Украиной назначение так называемого почетного консула Республики Никарагуа на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, одобрить и внести в соответствии с частью первой статьи 5 закона Украины "О санкциях" в трехдневный срок на рассмотрение Совета национального безопасности и обороны Украины предложение по применению сроком на пять лет персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам по перечню согласно приложению", - отмечают в нем.

Против кого планируют ввести санкции, пока не отмечают.

МИД Украины неоднократно обращался к Никарагуа с требованием упразднить свое неправомерное решение о "почетном консуле с резиденцией в Симферополе", однако обращения украинской стороны игнорировались.

В феврале 2021 года Верховная рада поддержала решение СНБО о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер к Республике Никарагуа.

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