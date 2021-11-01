В Венеции ждут высокого прилива, задействуют систему шлюзов
Понедельник, 1 ноября 2021, 12:15
В итальянской Венеции вечером 1 ноября ждут высокий прилив, в связи с чем готовятся задействовать систему шлюзов Mose.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.
Закрывать шлюзы начнут около 6 часов вечера, но уже сейчас техническая команда находится в режиме повышенной готовности.
По прогнозам, к 20:45 уровень воды может достичь 125 сантиметров. Вероятнее всего, закрывать шлюзы придется также в следующие два дня.
Систему защиты от наводнений Mose, стоимостью в несколько миллиардов евро, ввели в эксплуатацию в 2020 году – с почти десятилетней задержкой. В октябре 2020 года она впервые успешно защитила город.
Впрочем, в начале декабря Венецию все же затопило – из-за ошибки в прогнозе шлюзы не начали закрывать вовремя.
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