У Молдові виростуть тарифи на газ після нового контракту з "Газпромом"
У Молдові, яка погодила новий довгостроковий контракт з російським "Газпромом", в листопаді зростуть тарифи на газ для споживачів.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Андрій Спину, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
"Молдовагаз" найближчим часом надасть Національному агентству з регулювання в енергетиці документи для приведення тарифів у відповідність до нового контракту, підписаного з "Газпромом".
"Безперечно, тарифи збільшаться, враховуючи нові умови на ринку. Вони виростуть із двох причин. З одного боку, ми почали купувати газ за вищою ціною. По-друге, виріс курс долара щодо лея", - сказав Спину.
Як наголосив Спину, тарифи зміняться вже в листопаді. Водночас уряд розробить заходи компенсації зростання тарифів для населення, сказав заступник прем’єр-міністра.
У жовтні тариф за газ для побутових споживачів залишався незмінним — 4,2 лея (6 грн) за кубометр природного газу.
29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським "Газпромом" щодо продовження попереднього контракту на поставки на 5 років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом.
Молдова в листопаді закуповуватиме газ у російського концерну "Газпром" за ціною $450 за тисячу кубометрів.