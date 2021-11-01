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У Молдові виростуть тарифи на газ після нового контракту з "Газпромом"

Понеділок, 1 листопада 2021, 15:59

У Молдові, яка погодила новий довгостроковий контракт з російським "Газпромом", в листопаді зростуть тарифи на газ для споживачів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Андрій Спину, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"Молдовагаз" найближчим часом надасть Національному агентству з регулювання в енергетиці документи для приведення тарифів у відповідність до нового контракту, підписаного з "Газпромом".

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"Безперечно, тарифи збільшаться, враховуючи нові умови на ринку. Вони виростуть із двох причин. З одного боку, ми почали купувати газ за вищою ціною. По-друге, виріс курс долара щодо лея", - сказав Спину.

Як наголосив Спину, тарифи зміняться вже в листопаді. Водночас уряд розробить заходи компенсації зростання тарифів для населення, сказав заступник прем’єр-міністра.

У жовтні тариф за газ для побутових споживачів залишався незмінним — 4,2 лея (6 грн) за кубометр природного газу.

 29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським "Газпромом" щодо продовження попереднього контракту на поставки на 5 років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом.

Молдова в листопаді закуповуватиме газ у російського концерну "Газпром" за ціною $450 за тисячу кубометрів.

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Молдова Росія
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