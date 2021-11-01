В Молдове вырастут тарифы на газ после нового контракта с "Газпромом"

В Молдове, согласовавшей новый долгосрочный контракт с российским "Газпромом", в ноябре возрастут тарифы на газ для потребителей.

Об этом сообщил вице-премьер Андрей Спыну, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"Молдовагаз" в ближайшее время предоставит Национальному агентству по регулированию в энергетике документы для приведения тарифов в соответствие с новым контрактом, подписанным с "Газпромом".

"Безусловно, тарифы увеличатся, учитывая новые условия на рынке. Они вырастут по двум причинам. С одной стороны, мы начали покупать газ по более высокой цене. Во-вторых, вырос курс доллара по отношению к лею", - сказал Спыну.

Как подчеркнул Спыну, тарифы изменятся уже в ноябре. В то же время правительство разработает меры компенсации роста тарифов для населения, сказал заместитель премьер-министра.

В октябре тариф за газ для бытовых потребителей оставался неизменным – 4,2 лея (6 грн) за кубометр природного газа.

29 октября Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении предварительного контракта на поставки на 5 лет на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.

Молдова в ноябре будет закупать газ у российского концерна "Газпром" по цене $450 за тысячу кубометров.