Амстердам відмовляється від нових готелів заради комфорту жителів міста

Влада Амстердама оголосила про заборону на будівництво нових готелів на більшій частині території міста, оскільки вони "нічого не додають мешканцям".

Про це пише NOS, повідомляє "Європейська правда".

Чотири роки тому було визначено кілька районів, де не дозволялося відкривати нові готелі, але тепер заборона поширюється майже на все місто. Це означає кінець плану будівництва 20 тисяч нових готельних номерів.

Муніципалітет раніше давав дозвіл на розміщення готелів, якщо в плані зонування було місце для цього, але тепер може відмовитись від співпраці на користь якості життя місцевих жителів.

Будівництво нових готелів тепер дозволятимуть лише в районах, де вони мають додану вартість, наприклад, у районах, що знаходяться на стадії будівництва. У цьому випадку готелі повинні мати унікальну концепцію та відповідати суворим вимогам у сфері соціального підприємництва.

В Амстердамі 533 готелі, в яких близько 40 000 номерів.

Муніципалітет Амстердама хоче вирішити проблему незручностей, яких завдають туристи місцевим жителям, за допомогою суворіших правил. З квітня додаткові вимоги було пред'явлено амстердамцям, які здають кімнати через Airbnb.

Тепер вони повинні зареєструватися, і про кожного орендаря також необхідно повідомити муніципалітет заздалегідь. Через нові правила кількість пропозицій Airbnb різко впала з кінця березня до початку жовтня - з 16 648 до 2924 року.

Нагадаємо, влада Амстердама погодила рішення про закриття борделів у районі червоних ліхтарів і створення "еротичного центру" далеко від центру міста.

Друга пропозиція заборонити туристам купувати канабіс у міських кафе поки не отримала підтримку через побоювання, що це призведе до незаконної торгівлі на вулицях.