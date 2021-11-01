Амстердам отказывается от новых отелей ради комфорта жителей города

Власти Амстердама объявили о запрете на строительство новых гостиниц на большей части территории города, поскольку они "ничего не добавляют жителям".

Об этом пишет NOS, сообщает "Европейская правда".

Четыре года назад были определены несколько районов, где не разрешалось открывать новые отели, но теперь запрет распространяется почти на весь город. Это означает конец плана строительства 20 тысяч новых гостиничных номеров.

Муниципалитет ранее давал разрешение на размещение гостиниц, если в плане зонирования было место для этого, но теперь может отказаться от сотрудничества в интересах качества жизни местных жителей.

Строительство новых гостиниц теперь будет разрешено только в районах, где они имеют добавленную стоимость, например, в районах, находящихся на стадии строительства. В этом случае гостиницы должны иметь уникальную концепцию и соответствовать строгим требованиям в сфере социального предпринимательства.

В Амстердаме 533 гостиниц, в которых около 40 000 номеров.

Муниципалитет Амстердама хочет решить проблему неудобств, причиняемых туристами местным жителям, с помощью более строгих правил. С апреля дополнительные требования были предъявлены амстердамцам, сдающим комнаты через Airbnb.

Теперь они должны зарегистрироваться, и о каждом арендаторе также необходимо уведомить муниципалитет заранее. Из-за новых правил количество предложений Airbnb резко упало с конца марта по начало октября - с 16 648 до 2924 года.

Напомним, власти Амстердама согласовали решение о закрытии борделей в районе красных фонарей и создании "эротического центра" вдали от центра города.

Второе предложение - запретить туристам покупать каннабис в городских кафе - пока не получило поддержку из-за опасений, что это приведет к незаконной торговле на улицах.