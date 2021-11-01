Путін заявив, що Росія "слідкуватиме у приціл" за флагманом 6-го флоту ВМС США у Чорному морі

Президент РФ Владімір Путін заявив, що Москва відреагує на спроби інших країн "порушити стратегічний паритет".

Про це йдеться у заяві Кремля за підсумками наради Путіна з керівним складом Міноборони РФ та підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомляє "Європейська правда".

"Деякі наші закордонні колеги не залишають спроб "зламати" цей паритет, у тому числі через розгортання елементів глобальної протиракетної оборони в безпосередній близькості від наших кордонів. Ми не можемо не помічати цих загроз для безпеки Росії і відповідним чином адекватно ситуації на це реагуватимемо", - сказав Путін.

Він також сказав, що участь командного корабля 6-го флоту США USS Mount Whitney у навчаннях НАТО у Чорному морі є частиною тенденції до посилення військової активності Заходу біля кордонів Росії.

"Ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море – можемо подивитися на нього в бінокль чи приціл відповідних систем оборони. Є й плани США, відомі всім, щодо розміщення ракет середньої дальності в Європі, що теж становить для нас велику небезпеку та загрозу", - сказав Путін.

Наприкінці минулого тижня американське та натівське командування оголосило про початок операцій у Середземному та Чорному морях. Метою операцій називали забезпечення безпеки та стабільності у регіоні.