Путин заявил, что Россия "будет следить в прицел" за флагманом 6-го флота ВМС США в Черном море

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва отреагирует на попытки других стран "нарушить стратегический паритет".

Об этом говорится в заявлении Кремля по итогам совещания Путина с руководящим составом Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает "Европейская правда".

"Некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток "сломать" этот паритет, в том числе через развертывание элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и соответствующим образом адекватно будем на это реагировать", – сказал Путин.

Он также сказал, что участие командного корабля 6-го флота США USS Mount Whitney в учениях НАТО в Черном море является частью тенденции к усилению военной активности Запада у границ России.

"Вы знаете, корабль США зашел в Черное море – можем посмотреть на него в бинокль или прицел соответствующих систем обороны. Есть и планы США, известные всем, по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу", – сказал Путин.

В конце прошлой недели американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью операций называлось обеспечение безопасности и стабильности в регионе.