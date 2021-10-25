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У Греції скоротили безпечну дистанцію у громадських місцях до 1,5 метра

Понеділок, 25 жовтня 2021, 13:19

У Греції з понеділка набуло чинності рішення уряду, згідно з яким рекомендована відстань, якої люди повинні дотримуватися, щоб запобігти поширенню COVID-19, була скорочена з 2 метрів до 1,5 метра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Згідно з новими правилами, всі приватні та державні офіси та служби, підприємства, розважальні заклади, магазини роздрібної торгівлі тощо можуть скоротити мінімальну відстань між працівниками та клієнтами/відвідувачами, незалежно від їх статусу вакцинації.

Це стосується як внутрішніх, так і відкритих просторів, хоча було неясно, чи можна застосувати правило до громадського транспорту, шкіл і університетів.

Рішення також дозволяє супермаркетам і торговим центрам повернутися до звичайних робочих годин після того, як вони були продовжені минулого року, щоб полегшити роботу з клієнтами, число яких було скорочено через більш суворі вимоги фізичного дистанціювання.

Продовжений графік роботи супермаркетів був з 7:00 до 21:30, а для торговельних центрів з 7:00 до 21:00. Ці підприємства можуть продовжити роботу за цим графіком.

Нові правила набрали чинності в понеділок вранці і будуть переглянуті 8 листопада.

Нагадаємо, минулого тижня сотні працівників державних лікарень Греції пройшли ходою у центрі Афін у рамках цілодобового страйку на знак протесту проти нестачі персоналу та обов’язкових щеплень від коронавірусу.

Обов’язковими є щеплення для медичних працівників та тих, хто працює в будинках престарілих, а тих, хто відмовляється, відсторонять від роботи. Трохи більше 60% населення Греції (близько 11 мільйонів людей) повністю вакциновані проти COVID-19.

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