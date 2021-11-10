Посли G7 привітали створення Етичної ради для судової реформи

Посли країн Групи семи привітали створення Етичної ради, зазначивши, що поряд з Вищою кваліфікаційною комісією суддів це має вирішальне значення для всебічної судової реформи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посли G7 вітають створення Етичної ради при Вищій раді правосуддя. Поряд з Вищою кваліфікаційною комісією суддів це має вирішальне значення для всебічної судової реформи, яку члени G7 продовжують підтримувати політично, практично та фінансово" - йдеться у повідомлення послів у Twitter.

Посли G7 вітають створення Етичної ради при Вищій раді правосуддя. Поряд з Вищою кваліфікаційною комісією суддів це має вирішальне значення для всебічної судової реформи, яку члени G7 продовжують підтримувати політично, практично та фінансово. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 10, 2021

Нагадаємо, в Україні призначено перший склад Етичної ради, яка має на меті встановити відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та чесноти.

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