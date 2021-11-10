Послы G7 приветствовали создание Этического совета для судебной реформы

Послы стран Группы семи приветствовали создание Этического совета, отметив, что наряду с Высшей квалификационной комиссией судей это решающее значение для всесторонней судебной реформы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 приветствуют создание Этического совета при Высшем совете правосудия. Наряду с Высшей квалификационной комиссией судей это имеет решающее значение для всесторонней судебной реформы, которую члены G7 продолжают поддерживать политически, практически и финансово", - говорится в сообщении послов в Twitter.

Посли G7 вітають створення Етичної ради при Вищій раді правосуддя. Поряд з Вищою кваліфікаційною комісією суддів це має вирішальне значення для всебічної судової реформи, яку члени G7 продовжують підтримувати політично, практично та фінансово. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 10, 2021

Напомним, в Украине назначен первый состав Этического совета, цель которого - установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетельности.

Читайте также: "Судьям будет трудно такое принять": как должна измениться система правосудия в Украине,

а также: От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине.