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Послы G7 приветствовали создание Этического совета для судебной реформы

Среда, 10 ноября 2021, 09:19

Послы стран Группы семи приветствовали создание Этического совета, отметив, что наряду с Высшей квалификационной комиссией судей это решающее значение для всесторонней судебной реформы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 приветствуют создание Этического совета при Высшем совете правосудия. Наряду с Высшей квалификационной комиссией судей это имеет решающее значение для всесторонней судебной реформы, которую члены G7 продолжают поддерживать политически, практически и финансово", - говорится в сообщении послов в Twitter.

Напомним, в Украине назначен первый состав Этического совета, цель которого - установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетельности.

Читайте также: "Судьям будет трудно такое принять": как должна измениться система правосудия в Украине,

а также: От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине.

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